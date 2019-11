Norah Jones: “En la música está mi fortaleza"

Síguenos en Facebook

En tiempos de redes sociales y de sobreexposición mediática, una artista de perfil bajo como Norah Jones es difícil de encontrar. Jones llegará a Perú como parte de la gira promocional de su más reciente álbum, Begin Again, en un esperado reencuentro con sus fanáticos peruanos. La cita será este 4 de diciembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

Begin Again es un álbum atípico en la discografía de Norah Jones, al haberse trabajado sin un concepto establecido. Preguntada al respecto, la artista refirió: “Tenía ganas de reunirme a colaborar con diferentes artistas y hacer sencillos en vez de pensar en un álbum. Ha sido un camino divertido. Cada sesión fue distinta, diferentes personas, diferentes ideas. No tenía que haber una relación entre cada uno de ellos, y disfruté de eso”. En esta nueva producción, Jones tuvo oportunidad de juntar a artistas diversos como Christopher Thomas, Brian Blade, Jeff Tweedy y Thomas Bartlett.

“Creo que me siento bien con lo que he hecho. Estoy en otro lugar del que estuve hace 17 años (cuando salió su primer álbum, Come Away With Me). Creo que es importante evolucionar, crecer y cambiar. Y estoy muy orgullosa de decir que lo hice. Yo quería eso para mi vida y mi carrera. No deseaba quedarme y hacer el mismo álbum una y otra vez. Cambiar es emocionante”, refirió la cantante y compositora.

También consultada sobre su postura ante la exposición mediática, Jones refirió que “yo disfruto mi vida siendo una persona no muy famosa. Y no creo que mi fortaleza sea decirle a la gente mis pensamientos. Hay quienes están muy cómodos con eso, y son buenos haciéndolo. Y hay otros que lo hacen todo el tiempo y resultan desesperantes. Y en estos días de redes sociales y evidencias creo que soy mejor expresando optimismo. Y digo muchas cosas a través de mi música, no solo hablo de amor, también expresó ideas políticas, diferentes cosas. Creo que allí está mi fortaleza”.

En dicha entrevista se abordó además una faceta poco conocida de la compositora: su participación en la banda oriunda de Brooklyn Puss N Boots, conformada por Jones junto a las artistas Sasha Dobson y Catherine Popper, en donde ha tenido oportunidad de explorar otras facetas e instrumentos musicales. “Hacer música de maneras diferentes es divertido. Y una de mis cosas favoritas es ser parte de una banda. Amo mi carrera en solitario y tener el control de lo que hago, pero también es lindo ser parte de un grupo y trabajar en balance. Es un cambio bonito”, concluyó.

Norah Jones, con más de 50 millones de discos vendidos y una larga trayectoria que la coloca como una de las mujeres más creativas y talentosas de la industria musical, ofrecerá un espectacular de reencuentro con sus fanáticos peruanos este 4 de diciembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

La autora de éxitos como “Come Away With Me”, “Thinking About You” y “Day Breaks” aterrizará en nuestro país como parte de la gira promocional de su nuevo disco, Begin Again. Será una experiencia Move Concerts Perú, promotora responsable de los más grandes conciertos, tales como los ofrecidos por Joss Stone, Passenger, Laura Marling, Ed Sheeran, Chris Cornell, Jack Johnson, Damien Rice, Chick Corea, y muchos más.