Novela protagonizada por Alondra García Miró aún no se emitirá por televisión

El debut como actriz de Alondra García Miró está cada vez más cerca. El gerente general de América Televisión, Pablo Massi, conversó con el Popular y detalló que aún no tiene fecha de estreno para ‘Te volveré a encontrar’, novela protagonizada por la pareja de Paolo Guerrero.

“Todavía no hemos decidido el momento de emitir, para que me entienda, si el mercado tiene la plata, lo sacamos. Si vamos a recibir el dinero para que se financie se dará, pero no sabemos si es el momento o no comercialmente hablando”.

Por otro lado, el gerente comentó que aún no habrá nuevas producciones, pero no descarta la posibilidad de aceptar propuestas.

“Estamos abiertos a ver lo que plantean Michelle (Alexander) o Mariana (Ramírez del Villar). Pero oficialmente no hay nada concreto, salvo los que le comento. Lo que estamos evaluando si sale este año o no es Mujeres sin filtro”.