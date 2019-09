Olinda Castañeda aceptó que cometió un error al llamar “robamaridos” a Tilsa Lozano

Síguenos en Facebook

Olinda Castañedaarremetió contra su enemiga pública, Tilsa Lozano, luego del 'ampay' donde se observa a la ex 'Vengadora' en una salida nocturna con su pareja, el boxeador Jackson Mora.

A través de un enlace telefónico con el programa de Magaly Medina, Olinda Castañeda contó que su pareja le dijo que pasaría el fin de semana con su hijo, por lo que se siente "traicionada".

"Esta chica sabía que yo tenía una relación con él y obviamente ella tiene fama de no tener escrúpulos, de meterse en relaciones, entonces no me sorprende, pero bueno pues, ahí le dejo mis sobras", señaló muy fastidiada la modelo peruana.

Luego continuó con: "Yo no me voy a meter a su nivel, ni a robarle maridos pues, eso ya es la chamba de ella, yo no me identifico por eso. Si es que me quiso ver la cara de tonta, pues me vio la cara de tonta. Si ella cree que está bien, pues es tema de ella, no mío".

Ahora, la abogada de Tilsa Lozano, Katty Cachay, contó a Trome que en los próximos días se presentará la demanda por difamación contra la exconejita de PlayBoy.

“Sí, es verdad, la hará (la demanda). No habrá carta notarial, la va a querellar”, dijo Cachay.

SE RETRACTA

En conversaciones con el Trome, Olinda Castañeda aceptó que fue un error llamar a Tilsa Lozano “robamaridos”.

“Lamentablemente me dejé llevar por la cólera en esa declaración. Somos mujeres y acepto que cometí un error al culparla”, afirmó Castañeda.

Cabe mencionar que la modelo no teme al juicio que le entablará Tilsa Lozano por sus declaraciones.

“Ese juicio no tiene pies ni cabeza. Estoy alejada de la televisión hace dos años, no vivo de eso (show), por este problema me han llamado de todos lados, hasta de ‘El valor de la verdad’, y decidí no hacerlo porque no necesito demostrar nada. La señora sí vive de esto y, si desea hacer un circo de algo tan doloroso, pues que lo haga sola porque no diré nada más”, comentó Olinda