Olinda Castañeda sobre 'ampay' con Anderson Santamaría: "No sé quién es" (VIDEO)

Pese a las imágenes donde se le ve con Anderson Santamaría en una discoteca de Cancún, Olinda Castañeda negó conocer al futbolista peruano a su llegada a Lima.

"Me fui a hacer unas fotos y ya el fin de semana me la pasé con mis amigas pues y mis amigos... No sé, no sé quién es (Anderson Santamaría)", dijo la modelo peruana ante las cámaras de Magaly Medina.

Asimismo, Olinda Castañeda aseguró que por ahora no tiene intenciones de estar con nadie, tras el fin de su relación con Jackson Mora.

"Yo no he salido con nadie, solo he salido con mi amiga y mi amigo, no he ido a buscar a nadie ni conquistar a nadie ni que me conquisten, así estoy tranquila", sostuvo Olinda.

Sin embargo, Shirley Arica que estuvo con ella en Cancún aceptó que estuvieron con el seleccionado peruano y hasta contó que ella fue quien se lo presentó a Olinda Castañeda.

"Nos encontramos allá, sino que Olinda no lo conoce y yo se lo he presentado. Nos encontramos de casualidad, pero no hay nada más que eso", manifestó la popular 'Chica realidad'.