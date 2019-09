Olinda Castañeda llama ‘robamaridos’ a Tilsa Lozano tras 'ampay' con su pareja (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Olinda Castañeda no dudó en arremeter contra su enemiga pública, Tilsa Lozano, luego del 'ampay' donde se observa a la ex 'Vengadora' en una salida nocturna con su pareja, el boxeador Jackson Mora.

A través de un enlace telefónico con el programa de Magaly Medina, Olinda Castañeda contó que su pareja le dijo que pasaría el fin de semana con su hijo, por lo que se siente "traicionada".

"Esta chica sabía que yo tenía una relación con él y obviamente ella tiene fama de no tener escrúpulos, de meterse en relaciones, entonces no me sorprende, pero bueno pues, ahí le dejo mis sobras", señaló muy fastidiada la modelo peruana.

Asimismo, Olinda Castañeda no dudó en recordarle su pasado a Tilsa Lozano tildándola de 'robamaridos' por la relación que mantuvo con el futbolista Juan Manuel Vargas.

"Yo no me voy a meter a su nivel, ni a robarle maridos pues, eso ya es la chamba de ella, yo no me identifico por eso. Si es que me quiso ver la cara de tonta, pues me vio la cara de tonta. Si ella cree que está bien, pues es tema de ella, no mío", agregó Castañeda.