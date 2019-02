'Once Machos 2': Mira el detrás de cámaras de la película de Aldo Miyashiro (VIDEO)

Luego de llevar más de 175 mil personas a las salas de cine este último fin de semana, 'Once Machos 2', película dirigida por Aldo Miyashiro, develó el detrás de escena de la cinta peruana para el deleite de sus fanáticos.





Este detrás de cámaras muestra a Aldo Miyashiro, Melcochita, Yaco Eskenazi entre otros actores en un ambiente total compañerismo y mucha diversión.

La película, que fue filmada a lo largo de cinco semanas en distintas locaciones como Magdalena, Malecón de Miraflores y la Asociación Estadio La Unión, cuenta con la participación de Aldo Miyashiro, Melcochita, Yaco Esquenazi, Cristian Rivero, Érika Villalobos, Pietro Sibille, Gilberto Nué, André Silva, Carlos Gassols, Sonia Seminario, Andrés Salas, Sebastián Monteghirfo, Junior Silva, entre otros.

En este making off se refleja la amistad, complicidad y trabajo en equipo que tienen los protagonistas tanto en la ficción como en la vida real.

Sinopsis

Esta vez los Once Machos tendrán que jugar el partido de sus vidas para salvar a sus hijos del malvado Tomazito, un hincha de los Once Machos que por no ser admitido en el equipo, ahora quiere vengarse de ellos sin importar las consecuencias.

Detrás de cámaras