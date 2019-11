Óscar D'León: "No hay generación de relevo que salga a defender a la salsa"

Síguenos en Facebook

Oscar D'León a sus 76 años no apela a fórmulas secretas para mantenerse vital sobre el escenario, el sonero admite que no existen. "Lo único que hay que meterse en la mente para seguir en esta carrera es la disciplina. Si estás trabajando en esto tienes que ser responsable, debes cuidar tu salud, yo al menos la mantengo con el ejercicio y los chequeos médicos. Amo lo que hago, me gusta y caramba es muy temprano para irme de este mundo por culpa de mí mismo. Hay que dormir temprano, no ir de discoteca en discoteca absorbiendo humo de cigarrillos, otros usan drogas", refiere.

Que escuchen los cantante jóvenes...

No soy de dar consejos, pero creo que es una regla para mantenerse en esta carrera: cuidarse, trabajar muy fuerte, revitalizarte a cada rato. Y lo más importante, ser sobre todo sencillo, no ostentoso; yo no me escapé de eso, de ser pretencioso, de creerme la última gota de agua del desierto, todo eso hay que eliminarlo de raíz. Todos los chicos nuevos deben tenerlo en la mente para que no les pase lo que a mí y a otros, que alguna vez nos creímos los reyes del mundo cuando solo somos simplemente seres humanos.

Y hablando de exitosos cantantes jóvenes, ¿cómo te sentiste al escuchar a J. Balvin cantar tu clásico "Llorarás" en un video en Instagram?

Lo veo positivo porque puede llevarnos a hacer una fusión. Él tiene su estilo, es un triunfador y yo estoy en lo propio. Creo que sería una mancuerna interesante.

No le corres a las nuevas tendencias musicales, ni menos las criticas como otros...

Hay que estar acorde con los nuevos tiempos y si tengo que plantear un encuentro musical con alguno de ellos, exigiría que suene un poquito más de lo mío que lo de ellos. Respeto mucho lo que están haciendo, lo admiro, copio muchas cosas de ellos para mantenernos aún en la palestra. Pero no puedo defraudar a mis seguidores que son salseros, porque hay muchos que despotrican de la situación. Me gustaría que sí se hiciera una fusión de urbano con salsa, que ellos participaran en mi terreno.

¿Qué pasa con la salsa ante el copamiento del género urbano en la industria?

La culpa la tenemos nosotros mismos, los del género, no tomamos las medidas que ellos toman. Lo que tenemos que hacer es trabajar fuerte, invertir más como lo están haciendo ellos y vamos a estar a tono. Siempre la salsa se va a mantener, pero aparecen cada vez más muchachos nuevos en el otro lado y nosotros no tenemos generación de relevo que salga a defender al género.

Así es, los cantantes vigentes de la salsa tienen de 50 para arriba. ¿Qué pasó con el recambio?

Ha pasado que el reggaetón está acaparando la escena y los muchachos nuevos se van por lo más fácil, por lo que está sonando, se montan en ese barco y se van por ahí. Dejan a un lado la salsa porque es obvio, la atención y el dinero los llama para el otro punto. Llegará el momento en el que volvamos por los fueros y habrá muchachos que querrán insertarse, que busquen estar pendientes de lo que está pasando en nuestro género.

Perfil

Óscar D'León, cantante

Óscar Emilio León Simosa nació en Caracas el 11 de julio de 1943. Su participación en la Orquesta Dimensión Latina y La Crítica le dio un espaldarazo a su carrera para luego proyectarse como solista. Actualmente radica en Miami.