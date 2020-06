Después de participar en sintonizadas producciones peruanas, el argentino Pablo Heredia ha decidido hacer una pausa en la actuación para dedicarse por completo a la música, otra de sus grandes pasiones. El actor, conocido internacionalmente por su participación en las exitosas series “Rebelde Way” y “Floricienta”, nos cuenta acerca de esta nueva aventura y opina sobre los comentarios que han surgido tras su participación en la novela “Te volveré a encontrar”.

¿Por qué elegiste el Perú para seguir con la actuación?

Pro Tv me trae para protagonizar “Ven, baila, quinceañera”. Siempre quise vivir en Lima, era una ciudad que me encantaba.

Hace un mes lanzaste tu canción “Veinte veinte”, ¿qué buscabas transmitir?

El fin era difundir mensajes positivos porque veíamos que todo el mundo andaba con mala vibra. Buscábamos que las personas encuentren un refugio en esta canción.

También sacaste un cover de “Resistiré” del grupo Erreway. Este año para ti está ligado a la música…

Sí, estoy alejado de la televisión porque estoy enfocado en mi carrera musical. Me he dedicado a componer. Tengo la intención de meterme de lleno, me hace bien. Estoy preparando un disco con varias canciones que voy a ir lanzando de a pocos en mi canal de YouTube.

A pesar de la espera, “Te volveré a encontrar” se estrenó con altos picos de rating...

Bueno, se estaba postergando porque al inicio no había lugar para nosotros; Michelle (Alexander) no dejaba de producir. Pero la pandemia hizo que no tengan producciones y se pueda poner esta novela. Estoy fascinado y contento con mi personaje.

¿Tú, así como Paolo, tu personaje, tampoco perdonaría una infidelidad?

No. Aunque quizás la perdonaría, pero no seguiría con ella. Le diría: “Búscate a otra persona que te haga feliz”. Lo que sí compartimos es que varias veces, después de una decepción amorosa, he querido ser el ‘chico malo’. Uno se refugia en lugares indebidos y se equivoca.

¿Te incomoda el revuelo que se ha desatado por tus besos en la ficción con Alondra García Miró?

Me da lástima que la gente se burle de eso. La sociedad peruana y latina, en general, convierte algo artístico en algo mediático, burlándose del novio (Paolo Guerrero) y de Alondra, cuando hay muchas parejas como ellos en televisión. Con ella somos amigos y nos dimos besos actuando. Me encanta trabajar con Alondra, le tengo mucho cariño y como televidente, quiero que nuestros personajes se queden juntos.

Eres amigo de Nicola Porcella, ¿qué opinas de las críticas que está recibiendo por su llegada a Televisa?

Nicola está haciendo las cosas bien y a la gente le va a costar admitirlo, porque la fama que le hace Magaly (Medina) es muy condenatoria a nivel social. La gente no le da lugar al perdón, entonces todo lo que haga Nicola va a ser criticado para mal. Estamos en una sociedad que lucha contra el machismo y las cosas que le han pasado puede ser que le hayan perjudicado un poco, pero no todo era verdad. Lo conozco, sé quién es. Felizmente está en México y espero haga una carrera por allá.

Por tu parte, ¿piensas seguir trabajando en el Perú?

Lo más probable es que esté constantemente entre Miami, México, Colombia y Perú. Ahora estoy dejando prácticamente todo por la música. Prefiero ser pobre, pero hacer lo que me apasiona.

Perfil

Pablo Heredia es actor y cantante argentino. En el 2018 formó parte la serie “Ojitos hechiceros 2” interpretando a Alejandro Reyes. Ese mismo año presentó su canción “Amor infinitoo” junto a Flavia Laos. Este año estrenó su canción “Veinte veinte” y está preparando un disco.