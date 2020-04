¡No se guardó nada! El actor argentino Pablo Heredia se mostró en desacuerdo con el Paolo Guerrero, debido a sus declaraciones sobre que Alondra García Miró no sería su pareja si realiza escenas de besos en la ficción.

“Soy actor, me dediqué a esto toda la vida, si las actrices del mundo salieran con ‘Paolos’ no existiría el amor en el cine. Si hay que dar un beso para que el espectador se emocione, hay que tener entrega total, eso no significa que esté engañando. Los actores profesionales lo toman como un trabajo, aprendes a separar lo que es real y no”, comentó el recordado actor de Rebelde Wey.

MENSAJE PARA LOS PERUANOS EN TIEMPOS DE PANDEMIA

El actor también comentó sobre el tema que grabó con la actriz y modelo Anahí de Cárdenas, Patricia Barreto y otros artistas, para dar un mensaje positivo en tiempos de cuarentena.

“Logramos concretar el proyecto a distancia y eso me hace sentir feliz. La idea es generar un poco de esperanza en esta difícil situación que estamos atravesando”, acotó.

