Pablo Ruiz pidió disculpas públicas por asistir a una fiesta en medio de la pandemia del COVID-19, lo que le valió además que la producción del reality "Cantando 2020″, donde el argentino estaba participando, decidiera retirarlo.

La noticia la dio a conocer Ángel de Brito -conductor del espacio que se transmite por la señal del canal argentino El Trece- el último domingo, a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, al que adjuntó las imágenes de Pablo Ruiz en la reunión.

Y es que justamente Pablo Ruiz fue invitado a participar del popular programa televisivo junto a su colega Ivanna Rossi, debido a que dos de los integrantes de uno de los equipos que concursaban dieron positivo a la prueba del coronavirus.

Último momento @pruizoficial fue bajado del #Cantando2020 por asistir ayer a una fiesta en Canning. pic.twitter.com/FJGQluI5d1 — A N G E L (@AngeldebritoOk) October 18, 2020

Tras la decisión de la producción de “Cantando 2020” y la repercusión que generaron las imágenes, Pablo Ruiz compartió un video en su cuenta de Instagram para explicar lo que sucedió y contarle a sus seguidores lo que lo motivó a estar en la celebración.

“Gente, quiero pedir disculpas públicamente. Estoy confinado en mi casa. Sí, ayer salí, fui a una reunión y bueno, no hay que hacerlo. Evidentemente, fui castigado, fui bajado del ‘Cantando’, con justa razón, admito las consecuencias”, dijo inicialmente Pablo Ruiz.

“Mañana a las 9 de la mañana me voy a hacer el primer hisopado, voy a seguir los protocolos. Creo que a las 72 horas hay que hacerse el otro para estar todo bien y que esté todo chequeado. No es excusa, no hay que hacerlo. Le pido disculpas a toda la producción, a toda la gente que confió en mí para entrar al ‘Cantando’, pero bueno, me equivoqué. Errar es humano también y pido disculpas públicamente”, agregó.

“¿Quieren saber el motivo? La verdad es que no es excusa, pero venía el Día de la Madre, y ustedes saben que perdí a mi vieja hace poco, y la verdad necesitaba estar con amigos. No es excusa, no se hace y no voy a volver a hacerlo. Pero, bueno, ese es el motivo. Voy a seguir los protocolos y ojalá pueda enmendar esto”, finalizó el cantante.

