Aunque ya tiene una prolífica carrera como actor, Pablo Saldarriaga esta vez nos presenta una obra en la que no actúa, sino dirige, desde su particular estilo y punto de vista: “Kronos y los Viajeros del Tiempo”, en el Teatro La Plaza. “Nosotros tratábamos de reflexionar sobre la democracia pero queríamos hablar sobre su esencia. De qué me sirve enseñarles a los niños y los jóvenes sobre la coyuntura si no entienden cuál es el valor de respetar las opiniones y las normas, que son elementos básicos de la democracia”, sostiene el actor.

Es decir, hablar de ese marco donde todos podamos desenvolvernos a pesar de nuestras diferencias...

Así es, y creemos que el lugar donde se tiene que trabajar es la familia, porque si en la familia no aprendes eso, cómo lo puedes exigir después. Quizá el trabajo de la democracia en nuestro país no es tratar de salvarla cuando está en manos del Estado, sino empezar a trabajarla desde casa, para tener mejores líderes en el futuro.

Cualquier bando que hayamos tomado los peruanos en estas últimas elecciones tan polarizadas, a todos nos ha dejado un sinsabor.

¡Totalmente! Y no solo eso, sino que también se ha exacerbado porque estamos en un marco de crisis por la pandemia. Incluso, cuando no hay crisis, podemos estar enfrentados, pero una vez que viene la emergencia, te encuentras sin herramientas y el descalabro es peor.

¿Y por eso se apostó por una obra para niños y jóvenes?

Pero sin ser la típica obra de teatro para niños. Esto es más parecido a la familia de los Simpsons, con un lenguaje al estilo South Park. No es una familia antigua conservadora, es una familia moderna y políticamente incorrecta, y para poder volver a Grecia -de donde ellos vienen, porque están viajando en el tiempo- tienen que organizarse democráticamente.

Desde ese punto de vista nos deja una lección interesante.

Todo está sonorizado con beat box, es decir, un actor que hace todo el sonido con la boca, es un musical sin instrumentos musicales. Todo está musicalizado y sonorizado por la voz de Miguel Coello que es un beat-bóxer muy famoso.

¿Y por qué ese interés de trabajar con este tipo de expresión artística?

Yo vengo de la cultura del hip hop, mi vida es con bandas de funk, soy muy cercano a cosas como el rap. Entonces cuando tengo que pensar en la música para mis obras, esa es la música en la que pienso porque es la que me gusta. También usamos títeres en la obra, esta propuesta es un teatro muy completo.

Alguna vez escuché un comentario tuyo, muy simpático, sobre la diferencia que existe entre ser actor y ser artista.

El artista no necesariamente está en el cine o en el teatro, de repente lo encuentras en un circo en la punta del cerro, tal vez encuentras a un tipo que no solo es un payaso sino que es un artista real.

¿Y tú vas en ese camino?

Pero claro, o tú crees que ganamos dinero con esto. Eso sería engañarme a mí mismo. Yo hago eso porque es lo que sé hacer, porque mi personalidad es así. Si quisiera ganar dinero me pondría a vender pollos a la brasa.

De algo hay que vivir...

Mi interés no va por el dinero, mi interés es simplemente hacer lo que a mí me toca hacer. Un futbolista exitoso tampoco es que haya escogido ser un futbolista exitoso simplemente lo fue. Hay otros tipos de éxitos que no necesariamente son el económico.

Pablo Saldarriaga Feijóo

45 años. Desde 1993, Como actor ha trabajado en teatro, televisión, cine y doblajes de películas animadas. Sin embargo, su carrera artística inició a los seis años con la banda de funk Mezcal.