En la última edición de El deportivo, en otra cancha, Paco Bazán criticó el casting de actores que conforman la serie de Paolo Guerrero, que se estrenará muy pronto a través de Netflix.

“La serie de Paolo Guerrero es una vergüenza, es un maltrato a los personajes. Ricardo Gareca parece actor de cine para adultos de los 70″, expresó Paco.

Luego continuó con: “el que más se parece a uno de los seleccionados es el doble de Cueva y cobró 50 soles por estar ahí. Perdónenme, solo he visto el tráiler, veré la serie; pero de lo que he visto me siento ofendido por el tratamiento que le han dado a la situación adversa de Paolo Guerrero es como si fuese culpable”.

Nikko Ponce emocionado por interpretar a Paolo Guerrero: “Un honor y toda una responsabilidad”

El actor peruano Nikko Ponce se mostró entusiasmado con el tráiler oficial de la serie “Contigo, capitán”, inspirada en la biografía del delantero de la selección peruana Paolo Guerrero y su lucha por llegar al mundial Rusia 2018, luego de dar positivo en una prueba antidopaje realizado durante las eliminatorias sudamericanas.

El chico reality, Nikko Ponce, interpreta a Paolo Guerrero por lo que se mostró muy entusiasmado por este nuevo reto en su vida actoral y agradeció la oportunidad de poder interpretar a uno de los personajes más queridos del deporte peruano.

El actor visitó varios países para rodar esta primera producción peruana para Netflix por lo que se ve mostró visiblemente emocionado con el resultado obtenido. Además, Nico dijo sentir mucho orgullo y bastante responsabilidad por interpretar al ‘capi’ Paolo Guerrero.

“Es un enorme placer y orgullo anunciar el pronto estreno de “Contigo Capitán” una producción original de @netflixlat y @torneos_ok en la cual tengo el honor y la responsabilidad de interpretar a nuestro eterno Capitán @guerrero9 en la primera serie Original de Netflix para Peru. Mi Peru amado estamos en los ojos de mundo. Bendita sea mi patria 🇵🇪 Y que sea una puerta para muchas producciones peruanas en adelante. Gracias a TODO el equipo son no solo unos profesionales impecables en el trabajo sino también y mucho más importante, grandes seres humanos. Dios bendiga a mi Peru. Tenemos una cita ESTE 5 DE OCTUBRE”, escribió a través de su cuenta en Instagram.

