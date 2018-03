​La Paisana Jacinta recordó enfrentamiento que tuvo con Magaly Medina hace muchos años (VIDEO)

Síguenos en Facebook y YouTube

La Paisana Jacinta tuvo como invitada a la periodista Magaly Medina. En su sketch de la 'lavandería', contó una desagradable anécdota ocurrida hace muchos años en las instalaciones de Latina, cuando un enfrentamiento por unos muebles de utilería desató una discusión entre ambas.

"Recuerdo cuando una vez hice una parodia hace muchos años en Latina y me metiste una cuadrada. '¿A usted quién le ha autorizado usar mis muebles? encima los ha pisado', (me dijiste). Yo le dije: 'son igualitos, pero no son los suyos'", contó Jorge Benavides durante su secuencia.

Esto generó cierta incomodidad en Magaly Medina, quien atinó a decir: "Porque si yo le pregunto a mi producto qué hace la paisana pisando mi mueble. Nadie podía pisar mi mueble, pues".

Viaje a Rusia

Asimismo, la presentadora del programa "La purita verdad" volvió a referirse sobre su reciente viaje a Rusia. "Fue viaje de placer, iba a ser de trabajo, pero al final solo fue placer. Nunca había ido, es linda, muy antigua una ciudad muy cuidada", contó si hablar de su frustrada entrevista al futbolista Jefferson Farfán.