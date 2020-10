La modelo Paloma Fiuza sorprendió al contar que quiere nacionalizarse como peruana, pues está muy agradecida con lo que lo que le ha pasado en el Perú.

“Lo he pensado y quisiera nacionalizarme, sería algo muy bonito. Yo me siento muy agradecida con todos en el Perú, pues me ha dado mucho cariños”, afirmó en una entrevista al diario Trome.

Del mismo modo, la participante de “Esto es guerra” contó que le gustaría dar el gran paso a la actuación o conducción.

“Siempre están diciendo que se viene el último año del reality, hace dos años lo repiten, pero el programa siempre va mutando, se adapta a los tiempos, así como ahora hemos estado con la moda del Tiktok. Yo tengo 17 años en la televisión y mucha experiencia porque he hecho actuación y conducción, y si se da la oportunidad lo realizaré con gusto”, comentó.

Asimismo, la brasileña habló sobre la denuncia que realizó su compañera Micheille Soifer al verse seguida por un auto. “Varios compañeros dicen que se han sentido acosados, es muy peligroso cuando un auto te está siguiendo porque puedes chocar”, sentenció.

