Paloma Fiuza habló de su vida privada y admitió que lleva un año de romance con su actual pareja, pero aclaró que aún no hay planes de matrimonio. Además, ambos acordaron mantener su relación alejada de las cámaras de televisión.

Sin embargo, tampoco descartó que su novio pueda asistir mañana a la gran final de ‘Divas’ como parte de una sorpresa que le podría preparar el programa.

“Hemos decidido no exponer nuestra relación en público, pero estamos felices, creo que estoy en una etapa buena en lo profesional y mi corazón está tranquilo, eso es lo más importante”, contó la brasileña.

Asimismo, ella se refirió al ‘ampay’ que le hicieron las cámaras de un programa de televisión junto a su enamorado.

“El periodista nos asustó, porque llegó y nos puso la cámara muy cerca. Yo seguí caminando y no tuve reacción, y él pensó que iban hacerme una entrevista por eso se abrió. No supimos cómo reaccionar, pues estábamos paseando y aparece la cámara. Yo creo que hay que respetar la decisión de todo el mundo, y la que nosotros hemos tomado también”, argumentó Paloma tras mencionar que su pareja no se incomodaba por las indirectas o bromas que suele hacerle Facundo González dentro del programa.

Paloma Fiuza quiere ser madre

Aunque sueña convertirse en madre, la brasileña es consciente que por ahora es complicado por su trabajo en la televisión, pero no descarta seguir los pasos de Alejandra Baigorria y congelar sus óvulos para el día que desee convertirse en madre.

“Sí he pensado, pero este año se frenó todo por el tema de la pandemia, más adelante, Por ahora no puede tener un bebé, me encantaría, así que será más adelante. Sé que Alejandra (Baigorria) lo hizo y me parece excelente, vamos a ver qué pasa”, recalcó.

