A menos de 24 horas de realizarse la gran final de EEG Divas, Paloma Fiuza, conversó con la prensa y habló como vive este novedoso concurso de talento, donde deberá enfrentarse en la pista de baile a Isabel Acevedo , y esperar a la ganadora de la sentencia entre Luciana Fuster y Rosángela Espinoza.

“No saben, cómo lo disfrutó. Para mis todas las chicas son rivales fuertes. El día de mañana, quien este más concentrada y la que se equivoque menos será la ganadora”, dijo Paloma, quien considera a Lucana Fuster como la revelación del concurso.

La Final de Divas EEG se emitirá este jueves 08 de octubre, luego de emitirse el partido de Perú vs Paraguay por América Televisión

¿QUE SIENTE POR EEG?

La competidora también se refirió a su permanencia en el programa EEG y reiteró que ella sí se sentía contenta de ser una chica reality.

“ Yo empecé bailando, luego hice conducción e hice un poco de telenovela, luego me convertí en una chica reality. A mí me encanta ser chica reality , yo creo que el programa, no solo es de competencia física, es un programa de talento y hay temporadas para todo, por ejemplo, ahora hay circuitos muy largos y debemos tener un entrenamiento previo", comentó

Luego continuó con: “nosotros nos preparamos físicamente, no es salimos de manera improvisado. Todos los que estamos en el programa somos deportistas y atletas, pues hacemos todos los días un montón de circuitos extremos. También hay mucha gente talentosa en el programa que canta y actúa”, comentó la también bailarina”.

VIDEO RECOMENDADO

Divas EEG: así se preparan las competidoras para la gran final