Pamela Franco dijo que ella y su pareja Christian Domínguez no necesitan de las redes sociales todavía para expresar su amor. “Christian sabe lo que significa para mi , yo se lo digo yodos los días... Nosotros nos decimos (lo que sentimos) todos los días”, señaló.

La cantante indicó que si bien no son una pareja perfecta cada día están creciendo; y conforme pasan los días, ellas se siente más enamorada de Christian Domínguez.

“Él es un hombre maravilloso, yo me enamoro todos los días de él. Tenemos una familia muy bonita creciendo, conociéndonos día a día y aprendiendo el uno del otro. Yo te amo mi amor, tú sabes que no somos perfectos ... lo demás no importa”, subrayó la cantante.

Christian Domínguez y su pareja. (Foto: Instagram @pamela_francov1)

Por su parte, Christian Domínguez se desvivió en palabras para calificar a su pareja y madre de su última hija, Pamela Franco, quien fue elegida como la ‘sirena de la cumbia 2021′ en el programa “En boca de todos”.

“Estoy trabajando y solamente me he conectado para decirle a mi señora que no es la sirena, es la Diosa porque es hermosa, porque es un cuero, porque babeó por ella y todos los días se lo digo”, refirió Christian Domínguez.

Mira el video:

Mensaje de Pamela Franco a Christian Domínguez (América TV) https://www.americatv.com.pe/

(Video: América TV https://www.americatv.com.pe/)