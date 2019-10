Pamela Franco a Christian Domínguez: “Ahora que estás soltero me puedes invitar a Cancún”

Síguenos en Facebook

Pamela Franco y Christian Domínguez se presentaron en el programa de TV ‘Válgame’ para recrear el polémico ‘ampay’ que presentó Magaly Medina.

En la emisión del programa se habló sobre un viaje que tenía programado Christian a Cancún junto a Isabel Acevedo. Ahora, que se han separado, sobraría un pasaje y esto lo tuvo en cuenta Pamela Franco.

“Pero ahora como está solo, me puede invitar (a Cancún), no hay problema. Me podría sacrificar para que no pierda los pasajes pues. No me molestaría regresar (a México)", comentó la cumbiambera.

El ex de Chabelita se puso rojo, soltando varias carcajadas por las palabras de Pamela Franco, mientras trataba de arreglar el momento: “¿Cómo se les ocurre algo así? Esto es ahorita (el fin de la relación) y cómo voy a hacer algo así”, comentó el también exchico reality.