Pamela Franco dedica romántico mensaje a Christian Domínguez y usuarios reaccionan: “Hasta que Magaly los separe”

Pamela Franco no oculta lo enamorada que está de Christian Domínguez. A través de sus redes sociales, le dedicó un tierno mensaje al cumplir un mes más de relación.

“Llegaste a mi vida y desde el primer momento sabía q nos esperaba una linda historia de amor”, se lee en las primeras líneas.

Luego, la bailaria indicó que hoy por hoy tienen una familia por la que seguirán dándolo todo. “Hoy tenemos una familia q nos da la fuerza para seguir luchando y nunca caer… el camino es largo, nadie dijo q seria fácil y nos falta mucho aún, pero juntos todo será mejor”.

“ Un mes más, aunque desde q estamos juntos no hay un solo día que no me hagas sentir especial, nunca he sido tan feliz me das la confianza y tranquilidad q necesito, por eso seguimos en esta aventura aunque también me haces renegar ”, añadió.

“Te amo no somos perfectos, en realidad somos muy imperfectos pero nos amamos y estamos siempre tratando de mejorar… Te amo, mi amor hermoso”, finalizó Pamela Franco quien además compartió varias fotos con Christian Domínguez.

Tras dicha publicación, algunos cibernautas realizaron varios comentarios e incluso consideran que el amor de la pareja tiene fecha de caducidad.

“Hasta que Magaly los separe”, “Los infieles solo descansan” o “Hay veces que pienso en el amor verdadero y luego veo a este men y se me pasa”, fueron algunos comentarios.

