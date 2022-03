La cantante y líder de ‘Puro sentimiento’, Pamela Franco, aseguró que no es celosa con su pareja Christian Domínguez. Es más, reflexionó que mientras más cuidas a tu pareja es peor.

Así lo reveló en un en vivo que realizó a través de su cuenta en Instagram, donde aprovechó para aclarar a sus ‘haters’ que la llaman ‘vieja’, que solo tiene 33 años, mientras que Christian tiene 38 años.

“Comprobado, tengo 33 años, lo digo para la gente que me dice ‘vieja’. Tengo 33 años y me siento más rica que nunca. A mis 33 años puedo decir que más lo cuidas es peor, y cuando alguien te quiere allí va a estar, y si no está ni a la fuerza”, señaló Pamela Franco en sus redes sociales y agregó: “Nosotros somos polystel, él tiene 38 años”.

La joven cantante estaba acompañada por el conductor de ‘América hoy’ quien le reclamó haber dicho que no es celosa en televisión. Sin embargo, Pamela Franco insistió en que ella no siente celos. “Tú has dicho que no eres celosa a nivel nacional”, señaló el cantante.

“Es que es verdad qué quieres que diga... ya mi amor soy celosa. Ustedes saben que para no discutir con sus parejas es mejor darles la razón y como no es nada importante. Tú tienes la razón en todo”, contestó Franco guiñando el ojo.

Por otro lado, la líder de ‘Puro sentimiento’ aseguró llevarse muy bien con Camila, la hija mayor de Christian Domínguez debido a que uno de sus seguidores le preguntó cómo se lleva con ella.

“¿Cómo me llevo con Camila? Chévere es una niña grande, señorita, está en una edad de cambios, así que las personas grandes que están en su entorno tienen que ayudarla a crecer para que sea una mujer de bien”, sostuvo.

