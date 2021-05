La cantante Pamela Franco indicó no tener miedo por la presencia de la conductora de ‘América hoy’, Janet Barboza en el reality ‘El Artista del Año’. La animadora de eventos reveló este último jueves que será jurado invitado en el show de Gisela Valcárcel.

Pero el anuncio de Janet Barboza vino con advertencia incluida para Franco. “Pamela Franco prepárate, Fabio Agostini prepárate, Chikiplum prepárate y Josimar, todos te han llenado de elogios, escúchame el día sábado”, dijo.

Sin embargo, la pareja del cantante Christian Domínguez no se amilanó ante la advertencia y aseguró estar preparada para demostrarse a sí misma que sí puede.

“No siento miedo, yo estoy saliendo a demostrarme a mí misma que puedo, entonces, más allá de ella, creo que hay un jurado de piso que en todas las galas me ha hecho críticas y, también, me ha sabido decir, ‘estás mejorado’, y yo me quedo con eso, con las personas que me ayudan a sumar, no con la gente negativa. Esta gala estoy enfocada, la tengo que romper, a mí no me interesa nada más”, señaló Pamela Franco a la prensa en medio de sus ensayos.

Sobre la sentencia que enfrentarán Fabio Agostini y ‘Chikiplum’, donde solo uno deberá quedarse en el show dijo: “A mí me caen bien los dos, pero yo me quedo con “Chiki” porque es un capo en lo que hace, si me inclino por alguien, es por Chikiplum”. También opinó sobre el comodín que utilizó el jurado para salvar al competido español.

“Creo que el sentir de todos nosotros es que no se vaya nadie del grupo, porque da una cierta nostalgia, pero sí, fue muy rápido porque esto recién comienza y el comodín se va a necesitar más adelante y, peor aún, no sabíamos que Fabio iba a quedar otra vez en sentencia y si se va, será un comodín desperdiciado”, añadió.

Pamela Franco señaló que esta cuarta gala se siente más “empilada” por el esfuerzo que ha puesto en su presentación de este sábado por la noche. Reconoció que cada gala se siente “más suelta”. No solo está aprendiendo cada vez más de canto y baile sino que está más asegura a nivel emocional.

“Cuento con gente positiva a mi alrededor que me da las ganas y el punche que necesito para mejorar en cada presentación”, dijo.