Pamela Franco sobre quienes tildan de "infiel" a Christian Domínguez: "No me importa lo que diga la gente"

Tras ser captados por las cámaras de Magaly Medina besándose apasionadamente en una reunión en Chimbote, Pamela Franco habló sobre su romance con Christian Domínguez y aseguró que no hará caso a terceros.

“Sí, nos estamos conociendo y me siento muy bien. Dejaré que el tiempo decida lo que tenga que pasar”, dijo la cantante de "Alma Bella" en una entrevista a Trome.

Al ser consultada sobre las historias de infidelidades que existen en torno al cumbiambero, Pamela Franco señaló que no le importa lo que digan los demás.

"Me guiaré por cómo es Christian conmigo. No me importa lo que diga o piense la gente. Estamos felices y tranquilos. Cada uno está concentrado en lo que quiere y sin apuros, así que la gente, que siga hablando", sostuvo Pamela Franco.

Por otro lado, prefirió no pronunciarse sobre la indemnización que le estaría pidiendo a Christian Domínguez su expareja Isabel Acevedo por daño psicológico.