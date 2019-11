Pamela Franco sobre Karen Dejo: No creo que haya vivido tanto como ella

¡Fuerte! La cantante y bailarina de Alma Bella Pamela Franco no se quedó callada cuando le recordaron las palabras de la integrante de 'Esto es Guerra', Karen Dejo, quien la calificó como una "chica de mundo". "Yo no la conozco, pero no entiendo por qué tiene que hablar de mi", fue lo que afirmó este jueves en el programa 'Válgame'.

Asimismo, dijo desconocer la amistad entre Karen Dejo y Christian Domínguez. "Christian me ha dicho que no (es su amiga). Supongo que en el caso que sean amigos. Los amigos se hablan por interno, le hubiera dado una llamadita", comentó.

Sobre las palabras dichas por Karen Dejo donde señaló que Pamela Franco podría ser infiel en caso formalice con el líder de la “Gran orquesta internacional”. “Quizá la sorpresa (...) es que ella le vaya a sacar la vuelta a Christian”, expresó Dejo.

Pamela Franco comentó que no comprende por qué Dejo habla de ella si no la conoce. "Yo no la conozco, pero no entiendo por qué tiene que hablar de mi", dijo Franco. Y sobre el calificativo de que es muy "vivida", ella respondió: "No creo que haya vivido tanto como ella".

Por su parte, Christian Domínguez quien también estuvo en la emisión de dicho programa manifestó que le sorprendían los comentarios de Karen Dejo. "En algún momento me molesté con ella. Le increpé por hablar cosas de mi".