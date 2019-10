Pamela Franco sobre supuesto reloj que encontró 'Chabelita': "Que yo sepa no se me ha perdido nada" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras los rumores de que Isabel Acevedo habría encontrado un reloj de mujer en el baño de Christian Domínguez, Pamela Franco se pronunció sobre el polémico tema y negó que se trate de algún objeto de ella.

''¿Para qué me voy a amargar en algo que no existe? Que yo sepa no (se me ha perdido nada). No me quiero ahogar en un vaso de agua y menos cuando no hay algún problema. Las cosas están claras, no ha habido infidelidad, lo ha dicho él'', dijo la cantante ante las cámaras de 'En Exclusiva'.

Asimismo, Pamela Franco volvió a desmentir que se haya dado un beso con el cumbiambero y aseguró que se ha hecho toda una novela de ese 'ampay'.

''Yo ya he dicho lo que tenía que decir, no ha habido nada y si ella ('Chabelita') quiere aclarar algo lo tiene que hacer con él, yo estoy de más allí (...) Se ha hecho todo una novela y esa novela no existe'', agregó la conductora de televisión.