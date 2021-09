La cantante Pamela Franco ofreció una entrevista al programa “Magaly TV, la firme” donde habló sobre la participación de Isabel Acevedo y Vania Bludau en “Reinas del show” y manifestó su malestar con las bromas en doble sentido en torno a su pareja Christian Domínguez.

En declaraciones al programa conducido por Magaly Medina, la actual pareja del cantante de cumbia le envió un mensaje a la popular ‘Chabelita’, a quien le dijo que no le gusta cuando se refiere en doble sentido a Christian Domínguez.

“Yo creo que era su oportunidad de brillar con luz propia, pero ya no porque ya lo manchó con todo esto... No hay nada de malo que se junte a un ex cuando ya no pasa nada, normal. El tema aquí es que yo creo que Christian no asiste al programa porque sabía lo que se iba a provocar con ese encuentro. Porque si la otra persona lo llevaría por el lado profesional, su baile, no hay ningún problema, pero sabemos que eso no va a pasar”, dijo Franco.

Asimismo, la cantante también se refirió al programa “Reinas del show”, conducido por Gisela Valcárcel. Según dijo, hay cosas que se dicen en el programa que todavía afectan.

“Yo vi el programa y no tengo nada que opinar. Yo no soy quien para decirle a las personas como tienen que comportarse, la señora es una profesional y ella sabe como se maneja. Me causó risa en ese momento, pero después lo que vino me incomoda”, precisó.

“Es inevitable que me incomoden y me fastidien, le afectan a mi bebé porque yo todavía estoy dando de lactar y hay cositas que sí... no soy de piedra”, agregó Pamela Franco en el espacio conducido por Magaly Medina.

