La esposa de Christian Cueva, Pamela López, recibió una serie de críticas en las redes sociales por realizar una fiesta en su casa para celebrar el ‘Día del niño’ en México, pese a la pandemia del nuevo coronavirus que afecta al mundo.

“Y así recibieron un hermoso DIA DEL NIÑO!!! Disfruten mis amores de esta linda etapa que muchos quisiéramos regresar. Los amamos hasta la casita de Dios”, escribió Pamela López en su cuenta de Instagram.

Los comentarios de sus seguidores mostrándose en contra de la celebración no se hicieron esperar. “Usted debería tomar un poco más de conciencia para estar posteando cosas así, celebrando festividades con cosas en su casa cuando hay muchas personas que hoy por hoy no tienen ningún tipo de alimento”, se lee en una de las críticas.

“La respeto, pero no la comparto en su totalidad. La situación de pobreza se vive todo el tiempo, no solo en esta pandemia. No estoy cometiendo excesos ni mucho menos atentando contra alguien. Las cosas que pongo en una mesa son cosas de mi alacena y cosas de mi uso”, respondió la esposa de Cueva.

Otro de los cibernautas la cuestionó por celebrar una festividad de México cuando ella y su familia son peruanos. “Es el día del niño en México, no en Perú... qué rápido cambió de nacionalidad”, se lee en el comentario.

“Cuánta ignorancia... si radico en México y mis hijos estudian aquí, cuál sería mi actuar? Decirles a las maestras que mis hijos no participan porque nuestra nacionalidad es peruana? Repito, cuánta ignorancia. Que no te afecte nuestra celebración”, fue la contundente respuesta de Pamela López.