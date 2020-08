La experimentada conductora de ‘Día D’, Pamela Vértiz, se animó a referirse a la coyuntura política que atraviesa el país, en medio de la pandemia.

Aunque calificó de adecuadas las iniciativas de la reforma política, judicial, y la reforma educativa y universitaria, aseguró que aprueba la gestión del presidente de la República, pero con nota mediocre.

“En el manejo de la pandemia me parece que empezaron bien, pero luego perdieron el rumbo. No lo jalaría, pero a Vizcarra le pondría un once”, afirmó.

preparación. Respecto al eterno dilema sobre la falta de méritos de algunas personas para conducir programas periodísticos, Pamela resaltó que se necesita mucha preparación para poder improvisar frente a cámaras.

“El conductor tiene que tener la capacidad de improvisar sobre la marcha. No solo se trata de leer la pauta que te dan, sino de tener criterio”, aconseja.

sin peleas. En cuanto a los típicos fuegos cruzados que suelen protagonizar sus más renombrados colegas, Vértiz marcó sana distancia, indicado que es un pérdida de tiempo.

“Me parece fatal y nunca me verás peleando (con un colega), porque yo no voy a entrar en dimes y diretes. Nunca me vas a ver perder el tiempo en esas confrontaciones inútiles”, prometió.

frontal. Asimismo, reflexionó sobre su labor periodística, asegurando que no ha perdido su capacidad de asombro frente a las injusticias, porque si lo hiciera se convertiría en una persona cínica.

“Soy muy apasionada, intensa y cuando algo realmente me mueve, se nota, y eso es parte de mi conducción: yo no oculto mi molestia”, confesó la conductora.

VIDEO RECOMENDADO

Ascensor cae sobre hombre intentaba arreglarlo en edificio de Miraflores

Ascensor cae sobre hombre intentaba arreglarlo en edificio de Miraflores 09/08/2020