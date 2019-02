Pancho Cavero revela cuál fue el verdadero motivo de su salida de Latina (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El veterinario Pancho Cavero sorprendió a sus seguidores al anunciar hace unos días que ya no continuará con su programa ‘Los animales me importan’ por la señal de Latina.

"La responsabilidad social, el valor compartido y el bienestar general siempre serán nuestra prioridad. Muchos se preguntaran por qué no saldremos más en Latina, y debemos aclarar que no fue por rating ni por el tipo de contenido, simplemente es hora de tomar otro rumbo”, escribió el especialista a través de sus redes sociales.

Sin embargo, el veterinario más conocido de la televisión se animó a contar más detalles de su fortuita salida de canal 2 y reveló cuál fue el verdadero motivo.

"Entró la nueva directiva, me dijeron: 'Pancho seguimos, este es un programa de valor compartido, es importante porque nos lava la cara, bla, bla bla'. Pero luego, la parte comercial ya muy comercial, el contenido era nuestro y de repente sentí la mano de comercial acá (tocándose el bolsillo). Un abuso. Querían cobrar el 80% para ellos y el auspiciador era mío, he tenido siempre un auspiciador fuerte... Una locura”, manifestó Pancho Cavero durante una entrevista con Andrea Llosa.

"Me llamaron para decir 'Pancho, tienes que firmar el contrato, porque sino tu programa no sale', y yo dije '¿qué?, creen que soy un chibolo, que me van a amedrentar'. (...) Yo sentí una falta de respeto, por eso es que yo decidí decir chau", agregó el veterinario.