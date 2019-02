Pancho Rodríguez lloró al reencontrarse en vivo con sus dos hijas (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Pancho Rodríguez estuvo como invitado en el programa En boca de todos y recibió una gran sorpresa por San Valentín de parte de su novia Spheffany Loza.

El integrante de Esto es Guerra no imaginó que se reencontraría con sus dos hijas, quienes llegaron desde Chile para sorprenderlo.

"No puedo creer, desde que pisé este canal, solo he recibido cosas lindas. De verdad voy a estar agradecido eternamente. 'Tefa' sabe el dolor que tenía en mi corazón por no haber podido estar con mis hijas. Es un sueño, no sé qué decir", comentó entre lágrimas el chico reality.

"Muchas veces dicen que en la televisión solo hay gente fría y de verdad acá he conocido un grupo de personas maravillosas y voy a estar siempre agradecido", agregó muy emocionado Pancho Rodríguez.