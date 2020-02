Panelista de Mujeres al Mando dice que “el turbante está de moda” y muestran foto de Anahí de Cárdenas

Hoy, en Mujeres al Mando, Karen Schwarz y Cathy Saénz invitaron a unos especialistas en moda, para opinar sobre los looks de los personajes de la farándula limeña.

En un momento, una de las invitadas sostuvo que no le gustaba el estilo de Anahí de Cárdenas. "El color del saco me choca” y que “me gusta mucho el turbante, me parece súper original y a ella le queda porque tiene facciones finas y muy lindas, pero el saco no porque es el que te da tu esposo cuando tienes frío y te olvidaste el chal”, comentó la panelista.

Otra de las invitadas agregó lo siguiente: “cada una puede tener un estilo propio y debe regirse en base a lo que a uno le gusta y lo que le queda bien, pero debes ir acorde a ciertos códigos de vestimenta para un evento”.

En tanto la tercera invitada dijo: “a mí me encantaron los labios rojos, me encantó el turbante, está muy de moda, va con ella, no patinó, para mí sí va”.

ANAHÍ SE PRONUNCIA EN REDES SOCIALES

La actriz compartió la secuencia en una de sus historias de Instagram con el mensaje “qué suerte que el turbante esté de moda”.