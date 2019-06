Paolo Guerrero y Alondra García Miró: 'Zorro Zupe' revela la fecha de su boda (VIDEO)

Síguenos en Facebook

En medio de las especulaciones que anuncian una supuesta boda entre Paolo Guerrero y Alondra García Miró, el popular 'Zorro Zupe' sorprendió al revelar la fecha en la que se realizaría la unión entre el futbolista y la modelo.

Durante su participación en el programa 'Válgame Dios', el polémico personaje contó que un círculo cercano del 'Depredador' le confirmó que la boda sería este año.

"Lo que pasa es que ellos y yo tenemos amigos en común y eso no es ningún secreto. El sábado en una parrilla he coincidido con su entorno muy cercano y hemos estado conversando del tema. Me dijeron que todo estaba bien y que la boda se podría dar, lo que me han contado es que se daría en diciembre de este año", comentó el 'Zorro Zupe'.

Tras la revelación que hizo el 'Zorro Zupe', el programa de Rodrigo González recordó que la pareja se conoció un 22 de diciembre en las playas del norte del Perú.