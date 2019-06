Paolo Guerrero habría mandado indirecta a Magaly Medina: “En Perú hay gente malintencionada”

Síguenos en Facebook

El delantero peruano Paolo Guerrero aprovechó la clasificación de su equipo para las semifinales de la Copa América, después de eliminar 5-4 en penales a Uruguay, para sacar pecho ante las críticas recibidas por el equipo inca tras perder 5-0 contra Brasil en el partido anterior.

"Demostramos tener sangre, garra y huevos. Me siento muy orgulloso de mi equipo. Creo que no tengo palabras para transmitir este momento porque mucha gente dice que Perú no tiene garra, pero demostramos lo que estos muchachos han hecho en la cancha", comentó Guerrero.

Luego, Paolo Guerrero dejó un mensaje que a muchos les llamó la atención: “En Perú hay gente malintencionada, que quiere desestabilizar al equipo”.

Al parecer, sería una indirecta a Magaly Medina, quien estuvo criticando en su programa el bajo desempeño que tuvo la selección en su encuentro con Brasil.

MAGALY MEDINA INDIGNADA

Como se sabe, la popular Urraca expresó su incomodidad al ver imágenes de Paolo Guerrero y André Carrillo, divirtiéndose por las calles de Brasil luego de una penosa derrota ante Brasil.

“Les han dado recreo, es un premio, ‘pueden hacer lo que quieran, chico’. Vayan de shopping, al restaurante, ahí está Carrillo, tan criticado (…) está feliz, cenando, contengo, sin embargo, aquí la gente un poco más lloraba, vergüenza ajena, decepción del público”, comentó Magaly Medina.

Luego continuó con: “Las cinco razones para mí, por las que hubo cinco goles están aquí”, dijo Magaly Medina mientras se acercaba al fondo del set donde se encontraban las fotos de los futbolistas de la selección peruana con sus respectivas parejas.

Magaly Medina afirmó que, tanto Jefferson Farfán como Paolo Guerrero estuvieron pensando en Yahaira Plasencia y Alondra García Miró, respectivamente. Por es emotivo, no pudieron concertarse en el partido.

Además, la popular Urraca mencionó que ahora hay más futbolistas que están siendo vinculados con Rosangela Espinoza. “Las mujeres siguen siendo, digamos, un agente perturbador en su preparación”, comentó Medina.