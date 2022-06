‘Cuto’ Guadalupe recibió a Luis Farfán, padre de ‘La Foquita’ en un episodio de ‘La Fe de Cuto’. El también exfutbolista reveló que muchas veces se acercaron a él los medios de comunicación para que hable de su hijo.

Don Luis contó que incluso le ofrecieron sumas grandes de dinero para que hable, pero él las rechazó. “Claro me llamaron. Pero nunca lo he molestado”, contó.

El padre del futbolista explicó que canales de televisión llegaron a ofrecerle hasta 30 mil soles. “Sí entrevistaron a mis hijas, las llevaron de paseo. Yo no hablé”, dijo.

Además dijo que no contestaba a nadie para no causarle un dolor a su madre. “No lo hacía porque mi mamita estaba viva yo no quería que mi mamá se sienta mal, yo quería evitar eso”, explicó.

Su madre también fue su madre

En el Día del Padre del año 2017, Jefferson Farfán sorprendió con un saludo a su madre. “Gracias por existir madre y padre a la vez. Te re amo, mi negra hermosa. Ser futbolista, ser padre, ser compañero, todo eso lo aprendí de ti. Aprender a luchar, caer y levantarme eso te define y aprendo a diario de ti”, escribió el exjugador de la Selección Peruana.

“Hoy es un día especial porque cada día con cada situación vuelvo a ti. A lo que tú haría, cómo actuarías. Toda la bondad y toda la fuerza la aprendí de ti”, agregó.

LO MÁS VISTO:

Ethel Pozo: “Yo no tuve quinceañero, pero vivo la ilusión de mi hija”

“Al fondo hay sitio”: ¿Vuelve ‘Claudia Llanos’? Este fue el misterioso mensaje de Úrsula Boza (VIDEO)

Gian Marco se pronuncia por primera vez sobre su relación con Juliana Molina: “Estoy contento y agradecido”

Gigi Mitre sobre la hija de Melissa Paredes: “me llama la atención que una niña le diga a su mamá tía”

Magaly rechazó entrevista con Guillermo Dávila porque le prohibieron que le pregunte sobre Vasco Madueño