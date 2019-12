Paquita la del Barrio confiesa que usa viagra y este es el motivo (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El pasado fin de semana, Paquita la del Barrio realizó su último concierto del 2019 en el escenario del Teatro Microsoft de Los Ángeles, en Estados Unidos, donde cantó sentada debido a los dolores de cadera que la aquejan desde hace un tiempo.

Tras su presentación, la cantante mexicana brindó una entrevista para “El Gordo y La Flaca” y sorprendió a propios y extraños tras admitir que está tomando Viagra para curar sus enfermedades.

“Estoy tomando la viagra, pero no para otras cosas, sino para mi sangre y porque me la dio el doctor”, detalló la cantante.

La confesión de Paquita generó diversas reacciones debido a que la viagra es un medicamento usado normalmente para solucionar los problemas de disfunción eréctil en los hombres; sin embargo, la sustancia tiene más funciones de las que se cree.

En la entrevista, la artista de 72 años señaló que la fe también ha sido un gran tratamiento para sus problemas de salud y personales. Como se recuerda, a inicios de octubre de este año Paquita fue hospitalizada a causa de una trombosis pulmonar y una neumonía.

“Yo siempre he estado cerca de él (Dios) o siempre ha estado cerca de mí, pero últimamente me ha pasado algo muy hermoso...Le pedí por tantos problemas que tiene uno con la familia, y que me mandara a alguien para que me ayudara a solucionar mis problemas. (Después) vine aquí y me enfermé por tantas cosas atrasadas que tiene uno, como mis pulmones, trabajando en lugares donde fuma la gente y así. Entonces me enfermé y llega una persona que me está curando y ella trabaja con el Señor y me está curando”, manifestó.