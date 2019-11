Pareja de Josimar luce sospechosa 'pancita' en la Costa Verde (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Las cámaras de 'Magaly TV La Firme' captaron a la pareja del cantante salsero Josimar, María Fe Saldaña, con una sospechosa 'pancita' cubierta por un polo con la imagen de 'Mickey Mouse'.

Ambos salieron de un establecimiento de comida ubicado en la Costa Verde, y el intérprete de la 'Protagonista' fue abordado por sus seguidores para que pose en fotografías mientras que Saldaña estaba esperando a que culmine.

La pareja de Josimar, al ver que la estaban grabando, se miró la barriga y subió a un auto color blanco para esperar al artista.

Como se recuerda, el cantante salsero oficializó su nuevo romance con la joven de 20 años en setiembre de este año, meses después de separarse de su esposa Gianella Ydoña.

"Yo no me he escondido para nada. Sigo haciendo mi vida igual. Estoy feliz, recién está empezando, esperemos que fluya y se dé todo lo mejor con la bendición de Dios. Lo quiero mantener tranquilo para que no se ensucie", comentó en ese momento Josimar Fidel a 'En boca de todos'.