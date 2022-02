Esto es Habacilar se ha vuelto tendencia en las redes sociales y no por su contenido o alto rating, sino porque varios concursantes y también asistentes al programa han denunciado maltrato. Esta vez, Giovanni Arias, quien participó en el juego Quita prendas, denunció que parte de la producción se burló de su físico con insultos.

“El día lunes fui al programa como invitado y sufrí un poco de discriminación, de bullying (...) yo no quería salir a los juegos de las prendas porque yo estaba sin polo, abajo, de la camisa, ellos me sacan a la fuerza, como ya me poncharon en la cámara y entonces salí y me quité la camisa”, expresó Giovanni en Amor y Fuego.

Luego continuó con: “detrás de cámaras, antes de salir a participar, me dijeron muchas cosas, ‘qué ricas te...’ y otras cosas más”

El joven reveló que se hizo oídos sordos ante los malos comentarios del equipo de producción que se burlaba de su físico y solo salió a divertirse en el juego.

Participante de Esto es Habacilar se siente discriminado por Korina Rivadeneira: mis papás quieren hacer una denuncia

En amor y Fuego se presentaron Benjamín Villarubia, quien denunció ser discriminado por Korina Rivadeneira al realizar gesto de desagrado al darle su polo.

“Mis papás se han llegado a enterar sobre esto y quieren hacer una denunciar por discriminación a nivel nacional”, contó el joven a las cámaras de Amor y Fuego.

Cabe mencionar que el joven contó que les escribió a los productores del programa para hacerles llegar su indignación, pero no obtuvo respuesta.

