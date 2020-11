Para la actriz Patricia Portocarrero, los retos en su vida siempre han sido una constante, por eso, no es nada raro que ahora esté empeñada en darle vuelo a su faceta de guionista, poco conocida para su público, pero que a ella la entusiasma y motiva. “Las oportunidades siempre se me presentan y yo me lanzo nomás, si fracaso, algo bueno habré aprendido”, dice la protagonista de “Los Vílchez”-

¿Ese atrevimiento también pesó cuándo decidiste ser actriz?

Allí sí tuve miedo durante mucho tiempo. Yo siempre he contado que trabajé como secretaria ante de ser actriz y durante casi diez años me preguntaba: ‘yo creo que puedo ser actriz’ y luego me respondía: ‘pero mejor no’. Era terrible, no tomaba la iniciativa.

¿Y cuál fue el punto de quiebre?

Tuvo que pasar algo fuerte en vida: la muerte de mi padre. Es allí cuando mi madre me obliga a seguir los sueños que una vez se quedaron truncos, y a partir de allí no paré. Algo he aprendido desde cuando a los 17 años me propusieron trabajar como secretaria en una empresa apenas terminé el colegio, y dije okey. Lo tomé como un reto y me propuse seguir aprendiendo.

Esa es la actitud...

Prefiero quedarme con la sensación de que lo hice y fracasé, a quedarme con la sensación de ¿qué hubiera pasado si?, esa incertidumbre me mata.

Tu incursión como guionista era entonces otro de esos retos impostergables...

La idea la tengo desde hace varios años. Es la historia de una exitosa diva de televisión y del teatro mundial a quien de pronto le llega la menopausia. Quiero contar cómo tiene que lidiar con las situaciones propias de la edad y sus propias incapacidades personales para seguir avanzando en la vida. Todo con humor obviamente, como he manejado mi carrera.

¿El personaje tiene algo de inspiración personal o has tomado prestado la vida de conocidas divas?

He mezclado la historia de varias que tienen algo en común y que puedan ser fácilmente identificables, mi deseo es internacionalizarme y que mi propuesta funcione en todos lados. ¿Cómo es no? Esta pandemia me ha dado el tiempo necesario para dedicarme a esta faceta de guionista, creadora.

Este tiempo de crisis nos ha dado la posibilidad de hacer cosas y tomar decisiones que teníamos postergadas...

Totalmente. Muchas veces uno comienza a atrasar proyectos con cualquier pretexto, y sigues pateando y pateando, siempre para más adelante. Hasta que la pandemia te dice: ¿quieres tiempo? toma tiempo, ¿quieres concentración? toma concentración. Ahora no tienes ninguna excusa.

Estás trabajando tu guión con un trome como Augusto Cabada.

Es lo máximo, él fue mi primer maestro de guión hace muchos años y de hecho que para mí es un capo, el mas top de Perú, sin restarle mérito a muchos buenos guionistas. Lo volví a ver en ¨Te volveré a encontrar¨ y ahí es cuando digo: él es la persona ideal. Trabajamos en equipo, si bien yo aporto toda la idea original y cómo lo quiero contar, hay una retroalimentación con Augusto que me da la solidez y experiencia necesaria para este nuevo trabajo.

Qué importante es hacer cosas que nos motiven

Para mí el verdadero éxito en la vida es ser feliz con lo que haces, sentirte orgulloso de tus obras, de tu capacidad y calidad, eso es el éxito. El reconocimiento del público viene por añadidura, pero ese no debe ser el norte, el norte debe ser que tu te sientas orgulloso de tu trabajo.

¿Ya te veo con tu piloto bajo el brazo ofreciéndolo a Netflix?

Apenas lo tenga, vas a ver a una peruana tratando de convencer a las grandes empresas de televisión. Si me sale bien, me daré por bien servida, y si no me hacen caso, para mí habrá sido una experiencia increíble.