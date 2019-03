Patricia Portocarrero: "Hay muchos actores sin talento, pero metódicos"

Síguenos en Facebook

“El humor es necesario en la vida. Uno no puede vivir siempre amargado”, recomienda Patricia Portocarrero, quien es muy recordada por su faceta de clown y hasta ahora nos roba más de una carcajada con cada uno de sus personajes.

Con más de diez años de carrera artística, divididos entre las tablas, el cine y la televisión, la intérprete nos abre las puertas de su casa para contarnos un poco más acerca de su primer protagónico junto a Johanna San Miguel en la comedia Intercambiadas, que se estrena el próximo 4 de abril a nivel nacional.

¿De qué trata la película?

Cuenta la historia de Paola y Lupe. Paola, papel que lo interpreta Johanna, es una exitosa mujer, empresaria. Lupe, que soy yo, es su ama de llaves. Un día, en medio de un conflicto y por el deseo de su hijo, se intercambian sus almas y desde ahí tendrán que vivir una serie de aventuras mientras buscan una solución a su problema. Tengo muchos nervios porque es una película en que el humor recae sobre dos personas. Somos solo la chata y yo remando la película y divirtiéndonos.

¿Cómo fue trabajar con Johanna San Miguel?

Es la dupla perfecta. A Johanna la conocía desde mucho antes, pero trabajamos juntas por primera vez en la serie Ven baila quinceañera. Ahí fue que descubrimos el vacilón que era trabajar juntas. Creo que los payasos nos leemos muy bien. Johanna es divertida, intensa, pero muy profesional.

La película se estrena en un país donde aún se viven situaciones de discriminación...

La película justamente tiene que ver con eso. Creo que la clave como seres humanos es ponernos en los zapatos de la otra persona. Solo así seremos capaces de no discriminar, de no maltratar, de no generarle al otro incomodidad o pena. De eso se trata la película, de la capacidad que tienen estos personajes de vivir un momento en el cuerpo y en la realidad de otra persona y entenderlo. Siento que como sociedad estamos cambiando, pero a paso muy lento. Pienso que el arte está para ser un gran espejo; mediante este, uno puede generar empatía con una situación y lograr cambios en la gente.

Respecto a la nueva generación de actores, ¿piensas que ser chico reality es un plus para seguir esta carrera hoy en día?

Yo pienso que se le debe dar oportunidad a cualquier persona que quiera ser actor. Ser influencer es una opción, mas no una necesidad. Siempre lo comparo con la época que fui secretaria, estuve 10 años de mi vida en ese trabajo. Cuando ingresé a esta empresa no sabía nada, ni escribir a máquina; sin embargo, me dieron la oportunidad. Después de dos años, con lo que ganaba me puse a estudiar. Creo que si alguien se hubiese quejado de por qué me contrataban, no hubiera hecho carrera. Pasa exactamente lo mismo con estos chicos.

Tú que has trabajado con ellos, ¿cómo has visto su crecimiento actoral?

Muy bien. Yo creo que las ganas de aprender están. Pienso que si alguno de los chicos que trabajan en realities siente que le gusta la actuación, pues que se prepare. Como siempre lo he dicho: a mí no me interesa el talento, me interesa el trabajo, la dedicación y la constancia. Hay muchos actores sin talento, pero que son metódicos, responsables. No todos los abogados son extraordinarios, hay gente que trabaja en la profesión y es bueno.

Cambiando de tema, ¿este humor que vemos en las pantallas también lo trasladas a tu vida personal?

Sí, estoy payaseando todo el tiempo. Pienso que el humor es necesario en la vida, pero con mi hijo así como soy muy amorosa, juguetona, besucona, también soy estricta con las normas, pero poco impositiva.

¿Cómo toma tu hijo la fama de su madre?

No le gusta tanto porque está empezando a entender que le quita tiempo con su mamá, pero trato de salvaguardar siempre los momentos con él. En la calle cuando la gente me pide una foto, siempre trato de ceder, excepto cuando estoy con él, respetuosamente les digo “estoy con mi hijo, perdóname”.

¿Estás enamorada?

Sí. Es un amor distinto, bonito, sobre todo seguro. Estoy aprendiendo a confiar, a dejarme cuidar, cosa que es muy difícil, ya que yo vengo seis años de estar sola y feliz. Como le digo, tienes un gran reto porque yo he estado feliz y la idea es ser más feliz. Gracias a Dios me está pasando.