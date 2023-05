El participante de “Esto Es Guerra” Patricio Parodi fue cuestionado por si alguna vez fue confundido con algún personaje famoso de la televisión o el cine.

El novio de Luciana Fuster aseguró, par alas cámaras de “Estás en Todas” que la figura con la que le encontraron similitud fue el actor británico Robert Pattinson, conocido por interpretar a ‘Edward’ en la saga Crepúsculo.

“Sí, me acuerdo cuando recién entré a la tele, en mis inicios y comenzaba a hablar con las personas, me decían que me parecía al que sale en este serie de Vampiros, el blancón”, expresó Parodi.

Asimismo, el reportero le señaló si le gustaría parecerse al actor Sylvester Stallone. “Para Rocky ahí yo tengo un claro ejemplo que siempre fastidiamos acá. Joselito Carrera se parece a Rocky, pero de la séptima, ya la última, que estaba tío para retirarse. Ahí estaba Joselito con el uniforme de ‘Esto es guerra’”, indicó.

Patricio Parodi se preocupa por su lujosa casa en La Molina debido a las fuertes lluvias

En el video del chico reality, se puede ver la intensidad de la lluvia, la cual se produce debido al movimiento del ciclón Yaku.

El popular ‘Pato’ indica que teme que las precipitaciones puedan afectar su vivienda. “¡Miren como está lloviendo! esta cosa está de locos ahhh. Ahorita se va a caer mi techito, mientras no entre a mi cuarto todo bien”, expresó.

