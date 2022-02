Luego que recibiera diversas críticas por no oficializar su relación con Luciana Fuster, Patricio Parodi salió al frente para gritar a los cuatro vientos el amor que siente por la actriz y modelo.

Estas declaraciones se dieron en una entrevista para el programa sabatino ‘Estás en todas’ donde se aclaró que él nunca ha escondido su relación con Luciana Fuster.

“Que mal empleado la tienen algunas personas. Esta semana han vendido un ampay a escondidas una salida de Luciana y yo cuando nosotros dijimos que estamos saliendo, todo bien cuál es el problema. Nosotros no nos estamos escociendo. Si vamos a un centro comercial que es super concurrido o al cine no me estaba escondiendo de nadie”, expresó Patricio Parodi.

“Antes era cuándo vas a decir que estás saliendo con Luciana, bueno ahora que lo decimos no por la presión sino porque lo decidimos después del viaje, dijimos: ‘hay que decirlo’, pasamos un tiempo en el que nos estábamos conociendo y luego dijimos: ‘Esto puede funcionar, vamos para adelante’. Sí estamos saliendo. Hoy en día digo: ‘no tengo por qué seguir perdiendo cosas o dejar de hacer cosas por el qué dirán o porque la gente saqué de contexto”, agregó.

Patricio Parodi dejo entrever que algunos medios se ensañan con ella y la atacan de forma gratuita. “Si la gente supiera la verdad de las cosas no se la agarrarían con ella porque ella no está haciendo nada malo”.

