Tras difundirse el ‘ampay’ donde captaron a Patricio Parodi y Luciana Fuster besándose apasionadamente, las hermanas del popular ‘Pato’ sorprendieron con unos misteriosos mensajes en redes sociales.

Y es que las jóvenes influencers se animaron a responder algunas interrogantes que les hicieron sus seguidores en Instagram, entre las cuales resaltó el tema de los “códigos” entre amigas.

“¿Qué opinan de las amigas que no tienen códigos?”, fue una de las preguntas que les hicieron a las hermanas Parodi, en clara alusión a Luciana Fuster, y ellas respondieron: “Si no hay códigos no hay nada. Chau chau con esas amistades”.

Las indirectas de las hermanas de Patricio Parodi contra Luciana Fuster. (Fuente: Instagram @twosidesblog)

Entre otro momento de la ronda de preguntas, les dijeron qué harían “si sienten algo por el ex de una amiga”. “Jamás me metería con el ex de una amiga. Siento que eso es malísimo. Yo valoro demasiado las amistades que tengo y las adoro. Además, hay tantas personas en el mundo”, fue su contundente respuesta.

Asimismo, una de las preguntas planteó una situación muy similar a la que viven las hermanas de Patricio Parodi por ser amigas cercanas de Flavia Laos. “¿Tendrían cercana a una persona que no tiene códigos con otra amiga cercana a ustedes?”, consultó un cibernauta.

“Creo que le diría que me parece malaso, pero eso también tiene que ver mucho si son amigas o no, si se conocen o nunca se han visto. Más claro pues, necesito el contexto”, respondieron las hermanas Parodi.

Los comentarios de Mafer y Majo Parodi se dan precisamente un día después de haberse difundido las imágenes donde aparecen dándose varios besos Patricio Parodi y Luciana Fuster, pese a que en más de una ocasión negaron algún romance entre ambos.

Como se sabe, las hermanas de Patricio Parodi crearon una amistad muy cercana con Flavia Laos, con quien continúan frecuentándose a pesar de que ya no tiene una relación con el chico reality.

