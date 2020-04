Tras mostrar con imágenes que la broma que le hizo a Flavia Laos fue consensuada por ambos, Patricio Parodi también optó por pedirle disculpas a la exministra de la Mujer, Ana Jara, por la respuesta que le envió en Twitter.

“También quiero expresarme para la exministra de la Mujer, Ana Jara, pedirle disculpas por el tuit que tuve hacia su persona. Lo hice en un momento que estaba con la cabeza caliente, estaba recibiendo muchos comentarios de varias personas, incluido el de ella”, expresó el chico reality en sus historias de Instagram.

Patricio Parodi pide disculpas a exministra Ana Jara. (Video: Instagram)

El integrante de ‘Esto es Guerra’ se justificó alegando que estaba muy molesto por los comentarios en redes sociales que lo tildaban de ser una persona agresiva.

“Me parecían comentarios súper injustos por una broma que creo que la habrán sacado de contexto. No quiero creer que me quieran dejar mal a mí, pero ya con estas imágenes está más que explicado que Flavia ya sabía de la broma y fue una broma que lo habíamos planificado para subirla a las redes sociales”, agregó el popular ‘Pato’.