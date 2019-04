Patricio Parodi se pronuncia sobre supuesta foto en bikini enviada por Sheyla Rojas (FOTO)

Síguenos en Facebook

Tras el revuelo que generó el popular 'Zorro Zupe' al revelar que Sheyla Rojas le habría enviado una fotografía en bikini a su expareja Patricio Parodi, el 'guerrero' decidió pronunciarse sobre el tema a través de las redes sociales.

"Qué feo! Me acabo de dar cuenta que tengo algunos seguidores malcriados que solo opinan acerca de lo que quieren escuchar y creer. Flavia y yo no tenemos nada que ver, dejen de mencionarnos en temas ajenos", escribió el chico reality en su cuenta de Twitter.

Asimismo, el integrante de 'Esto es Guerra' sostuvo que su novia Flavia Laos no confirmó ningún rumor durante la llamada que le hizo Rodrigo González en vivo.

"¿Ella lo confirmó? Ahora me van a decir que no se dieron cuenta que el pata de sonido hizo el ruido de la tecla? Pff no sean tan ingenuos y escuchen 'EBDT' lo que aclaró Flavia", expresó en otro tuit el popular 'Pato'.