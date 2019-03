Patricio Parodi a Sheyla Rojas: "Sabemos la calidad de persona que eres" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Sheyla Rojas fue entrevistada por Patricio Parodi en el programa En boca de todos y habló sobre el fin de su relación sentimental con Pedro Moral.

"Me lo voy a reservar para mí porque de hecho no es un momento bonito ni para mí ni para Pedro (Moral), ni para la familia también, entonces me lo voy a guardar. Lo que sí voy a decir es que soy una mujer fuerte, nada ni nadie me va a quitar la sonrisa", comentó la conductora de televisión.

Tras escuchar las palabras de la popular 'Shey Shey', el integrante de Esto es Guerra se solidarizó con su expareja y le dedicó un motivador mensaje.

"Nosotros y el público sabemos la calidad de persona que eres, lo buena madre que eres y eso es lo importante. Tú con tu familia y a seguir para adelante", fueron las palabras del chico reality.