El chico reality Patricio Parodi se refirió a las recientes declaraciones que tuvo sobre “Esto Es Guerra” durante una transmisión en vivo.

Cabe mencionar que través de un ‘live’ de Facebook, el modelo se quejó de una suspensión que había recibido en el reality tras haberse ausentado un día.

En una entrevista para “Amor y Fuego”, el novio de Luciana Fuster señaló que se trataba más de un ‘comentario’ y su punto de vista acerca de lo que había sucedido.

Asimismo, Parodi negó que la producción tenga un trato preferente con él. “Eso lo dice todo el mundo. Ya le dije a los chicos que si fuera el favorito no me suspenderían nunca y no pasaría nada conmigo”, expresó.

Patricio Parodi arremete contra EEG tras suspensión: “Fui pero me regresaron a mi casa”

El novio de Luciana Fuster dio a conocer, a través de su cuenta de Instagram, que se había retirado la muela del juicio, por lo que no podría competir.

Sin embargo, la producción del programa decidió sancionarlo, ya que no habría pedido autorización. “Fui, pero me botaron, me regresaron a mi casa”, expresó Parodi durante una transmisión en su cuenta de Facebook.

“Lo raro es que ellos me dijeron que vaya al programa (...) Fui y cuando llego me dijeron: ‘Todo era una mentira, ándate a tu casa, no más programa’ “, agregó el modelo.

TE PUEDE INTERESAR