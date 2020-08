La empresaria Patty Wong acusó, mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, a su expareja de violencia física, caso que data del 2018, e indicó que él estaría detrás de las acusaciones de sus extrabajadores.

“Estoy acá para contar que sí he sido víctima de violencia física, psicológica, calumnias y de dañar mi honra durante todo este tiempo . El error más grande que pude haber cometido para este señor, que es mi expareja, es haberlo dejado”, expresó la exmodelo.

Wong también dijo que no quiere ser parte de una estadística más y acusó a su expareja sobre cualquier acción en su contra y de sus hijas.

Patty Wong revela que fue agredida por su expareja

“He sufrido acoso, violencia física, maltrato psicológico y siempre me he defendido, no he dejado vencer. Por un momento me he sentido débil, vulnerable y no tengo vergüenza de sentarme acá. No quiero ser una estadística más, una héroe más, yo amo a la vida y quiero vivir porque tengo tres hijas. Sindico a mi expareja si me llegara a pasar algo o a una de mis hijas, y le pido (ayuda) a todas las mujeres porque las estadísticas son alarmantes”, manifestó.

La empresaria también mostró un video que evidenciaría su acusación de violencia contra su expareja y pidió apoyo a las autoridades.

“Pido a las autoridades y sociedad que tomen más en serio este problema que tiene que haber una alto. A todas las mujeres que están pasando por la misma situación que yo he pasado, no se rindan porque ha sido muy difícil tener mis medidas de protección que hoy me las entregaron, que fue difícil porque justo pasó lo de la pandemia. No se rindan, no se callen”, finalizó.

