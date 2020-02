El último viernes, ‘Magaly TV: La Firme’ mostró imágenes de la líder de Son Tentación, Paula Arias, reunida con un hombre a quien apodaron como “misterioso galán”. Sin embargo, hoy, en el programa de espectáculos se difundió que el sujeto se llama Alfredo Illatopa, quien figura como dueño de un prostíbulo y es investigado por el presunto delito de trata de personas y migrantes de Madre de Dios.

Al ser consultada si son salientes, Arias negó cualquier vínculo sentimental con Illatopa y aclaró que se reunió con él porque trabajan juntos y que conversaban sobre proyectos fuertes que tienen en provincias para este año.

“Nada malo, es una reunión de trabajo. Trabajo con el caballero bastante tiempo a nivel nacional y de Lima, hace eventos en provincias y Lima. Este año teníamos proyectos fuertes en provincias y por eso de la reunión. Inclusive, la reunión siempre es con mi manager, siempre vamos a reunirnos, en diferentes lugares, ahí también, lugares públicos porque es normal, pero no pudo llegar en ese momento. No sé qué pasó”, respondió la cantante salsera al programa conducido por Magaly Medina.

Paula Arias: Misterioso galán figura como dueño de prostíbulo y es investigado por trata de personas

El reportero del mencionado programa le preguntó a Paula Arias si tenía conocimiento de que Alfredo Illatopa era dueño de un night club. “Debe ser, estoy enfocada en los shows que nos contratan. Así como nos contratan a nivel internacional, también a nivel provincia. Hay bastantes personas que nos contratan y no voy a estar investigando a la vida de cada una”, respondió la dueña de ‘Son Tentación’.

La reacción de Arias fue notoria cuando le consultaron si tenía conocimiento de que el sujeto también estaba investigado por el presunto delito de trata de personas.

“No sabía de lo que estás diciendo, eso no tiene nada que ver conmigo, no sé si el caballero tiene algo, no voy a investigar a las personas que nos contratan”, agregó.

Paula Arias sostuvo que solo tiene una relación laboral y calificó a Illatopa como “caballero” que tiene su familia.

Paula Arias es captada con misterioso galán en restaurante. (Video: ATV)