Paula Manzanal respondió el comentario ofensivo de una seguidora de Instagram que le faltó el respeto al asegurar que ella se metía en relaciones matrimoniales y las arruinaba.

La usuaria de la mencionada red social comentó una foto para criticar de que la modelo actualmente esté sola. La agraviada no dejó pasar por alto tal cuestionamiento y contestó.

“Te equivocas, cariño. Para empezar yo no le quito el dinero a nadie. Tengo manos y pies para trabajar y todo lo que gasto sale de mí. Por otro lado, no estoy sola, tengo una familia, un hijo y un marido que me ama infinitamente”, fue su respuesta.

Paula Manzanal le responde a usuaria que afirma que influencer se quedará sola

“Jamás me he metido ni me metería con un hombre casado, además de ya estar casada no tengo ningún interés en arruinar familias porque no me gustaría que me lo hagan a mí”, agregó.

Paula Manzanal defiende a Sheyla Rojas

Paula Manzanal no dudó en salir en defensa de Sheyla Rojas y arremetió contra a Irvin Vera, examigo de la figura de televisión que brindó detalles al programa de Magaly Medina sobre el encuentro entre la figura de televisión y Luis Advíncula.

En unos videos compartidos Stories de Instagram, Manzanal dijo que se quedó en shock por la situación que le ha tocado atravesar a su amiga y calificó a Irvin Vera de “poco hombre”.

