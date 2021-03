La modelo Paula Manzanal reapareció en televisión para contar que ha comprado dos departamentos exclusivos para sus hijos. El primero es para Valentino, su hijo mayor, y el segundo para su bebé que todavía no ha llegado a su vida.

En entrevista con el programa ‘En boca de todos’, la modelo ofreció un recorrido por su departamento recién remodelado que será para su hijo mayor. En la conversación, confesó que estos inmuebles serán heredados por sus hijos.

Paula Manzanal se compra dos departamentos

“Yo siempre, antes que tenga hijos, dije que iba a tener un departamento para cada hijo. Entonces este es para Valentino, al lado me he comprado otro, pero es para mi futura hijita que todavía no tengo”, contó Paula Manzanal.

Ante la sorpresa por la compra de dos departamentos en un año, Tula Rodríguez, conductora del programa de entretenimiento, reaccionó asombrada y le preguntó “el secreto” para el éxito que tiene Paula Manzanal.

“¿Dime cómo hago para comprarme dos departamentos a la vez? Me estás diciendo que te has comprado un departamento para tu bebé y otro para el que sería un futuro bebé, ¿Te has comprado dos departamentos a la vez?”, expresó Rodríguez.

“No, en realidad este me lo compré hace un año, estoy en remodelación hace un año, y el otro me lo he comprado en noviembre. Está todo destruido… lo que pasa es que antes de ser mamá siempre dije: ‘si me pasa algo, ¿mi hijo con qué se queda?’ Tengo que dejarle su herencia”, respondió Manzanal.

