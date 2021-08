Este sábado se vivió la séptima gala de “Reinas del Show”, donde Paula Manzanal fue eliminada del reality. Cabe mencionar que Jazmín Pinedo tuvo como apoyo a Alejandra Baigorria y Said Palao, mientras que la popular chica Tulum tuvo a su familia.

Una escena que llamó la atención de los televidentes y que enterneció sus corazones, fue el hijo de Paula Manzanal que estuvo llorando, pero gracias a la intervención del bailarín de la influencer, el niño pudo calmar sus lágrimas. Ante este hecho, se soltó el rumor de un posible romance entre la pareja.

“Anthony es súper lindo, súper cariñoso. Él ha ido a mi casa varias veces, a comer también. Siempre ha jugado con mi hijo, entonces él lo quiere un montón y no es normal ver a un hombre jugar con un hijo, con un bebé, se toma su tiempo, le da cariño”, comentó la popular chica Tulum.

Luego continuó con: “es una gran cualidad (ser carismático con los niños), no muchos lo tienen (...) Anthony es mi amigo, siempre me río, es mi amigo y yo no quiero una relación ahora (...) acabo de terminar una relación”.

En la séptima gala de Reinas del show, Paula Manzanal bailó al ritmo hindú interpretando "1,2,3,4 get on the face floor" de Shah Rukh Khan & Priyamani con ayuda de su mamá y de su hermano. (Fuente: América TV)

Korina Rivadeneira y Leslie Moscoso son las nuevas sentenciadas de “Reinas del Show”

Korina Rivadeneira fue la primera sentenciada tras enfrentarse a la “retadora” Isabel Acevedo, quien llegó a la gala para quedarse. Leslie Moscoso también está en la cuerda floja esta semana.

Cabe señalar que esta fue la séptima edición del reality de América TV conducido por Gisela Valcárcel, en la que participan Belén Estévez, Morella Petrozzi, Santi Lesmes y Carlos Cacho como jurado.